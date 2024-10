Por que moda dos SUVs cupês é novo golpe contra os sedãs no Brasil

Os sedãs médios, que tradicionalmente ofereciam um equilíbrio entre conforto e eficiência, estão entre os mais prejudicados. Modelos como o Ford Fusion e o Chevrolet Cruze, que já foram líderes de vendas, viram suas participações de mercado diminuírem drasticamente e saíram de linha. O Nissan Sentra, por sua vez, tem enfrentado desafios semelhantes.

O segmento de sedãs compactos também não está imune a essa tendência, com veículos como o Volkswagen Virtus e o Hyundai HB20S enfrentando uma concorrência acirrada dos SUVs cupê.

Segundo Milad Kalume, consultor especialista automotivo, "é interessante pontuar que as SUVs inicialmente mataram as peruas, hoje presentes apenas em nichos de mercado. O mercado de sedãs tem vida própria, vem oscilando entre 10 e 15% de participação, e podemos observar uma evidente briga entre as SUVs e as picapes".

"Fica evidente que o SUV cupê possui um apelo mais jovem, enquanto o 'tradicional' um apelo mais familiar. A questão de ter um maior porta-malas é ofuscada quando observamos que os bancos traseiros tem altura limitada. Sob a ótica de uma família, não tem nexo você colocar mais bagagem se não consegue colocar 3 pessoas confortavelmente sentadas no banco traseiro", opinou Kalume.

