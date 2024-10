Chery faz carros em fábricas abandonadas por rivais ocidentais na Rússia

Oficialmente, a Chery diz que não planeja construir carros na Rússia, entretanto pessoas entrevistadas pela Reuters em anonimato revelaram que a fabricante está utilizando três fábricas que foram de Mercedes-Benz, Volkswagen e Nissan no país.

Isso ocorre no momento em que a Rússia aumenta impostos sobre carros importados, incentivando que montadoras estrangeiras a fabriquem seus carros no país.

Os carros feitos pela Chery no país atualmente são Tiggo SUV e Exeed. Inclusive o Tiggo 7, feito em fábrica da Nissan, foi renomeado de Xcite X-Cross 7. No final de setembro, o Xcite ganhou o prêmio de "melhor nova marca" da Rússia em uma cerimônia de premiação de SUVs, com 3.447 carros vendidos entre maio e setembro.

