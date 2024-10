BMW da casa abandonada: carro é encontrado largado em imóvel milionário

Um BMW E34 M5 - produzido entre os anos de 1988 e 1995 - foi encontrado abandonado na garagem de uma mansão de US$ 1,5 milhão (R$ 8,3 milhões) nos Estados Unidos. De acordo com o vídeo feito no local, o carro permanece intocado desde 2008 - com seu proprietário tendo sido visto pela última vez na casa em 2015.

O que aconteceu

Os canais de YouTube BigBankz e Silent Hills Explorations conseguiram chegar até um carro interessante e abandonado há anos. O BMW E34 M5 foi encontrado empoeirado em uma mansão que aparentemente não é aberta há muito tempo.

O proprietário do modelo, que possui motor de seis cilindros em linha e tração traseira, é uma pessoa misteriosa: um médico que possuía em casa diversas miniaturas e que teria abandonado o modelo desde 2008. De acordo com vizinhos, o homem foi visto pela última vez no local em 2015.