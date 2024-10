Honda ZR-V: o que SUV do Civic oferece a mais do que HR-V por R$ 215 mil

O SUV da Honda traz de série itens como frenagem automática, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e assistente ativo de manutenção de faixa. Também conta com oito airbags, teto solar e banco do motorista com ajustes elétricos.

Peugeot atinge novo patamar com 2008

Fabricado na Argentina, Peugeot 2008 chega à segunda geração mais bonito, potente e tecnológico Imagem: Divulgação

Moraes também traz detalhes sobre a nova geração do Peugeot 2008, agora fabricada na Argentina sobre a mesma plataforma CMP do hatch 208. - também produzido no país vizinho.

O SUV compacto recebeu uma extensa atualização visual por dentro e por fora, bem como nova motorização: agora, todas as versões do 2008 vêm com o propulsor 1.0 turbo flex T200 e o câmbio CVT com sete marchas simuladas que já esquipavam vários carros do Grupo Stellantis - como o próprio 208.

Esse conjunto mecânico rende 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque e traz bastante fôlego ao novo 2008. As suspensões também são destaques, combinando rodar confortável com muita estabilidade.