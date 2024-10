Criança de 10 anos é detida após acelerar carro roubado em parquinho

Ele foi acusado no Centro de Detenção Juvenil do Condado de Hennepin de suspeita de agressão de segundo grau, direção imprudente e receptação de propriedade roubada. Um mês antes ele já havia sido acusado de ameaças de violência e tentativa de roubo de carro, quando ameaçou uma motorista com uma faca.

Segundo a publicação Minnesota Star Tribune, o garoto foi preso pelo menos duas vezes por crimes relacionados a roubo de carros e é suspeito em outros 12 casos - um deles ainda quando tinha 9 anos de idade.

A mãe do garoto diz que não sabe o motivo por trás do fato de o menino começar a roubar carros. "Por que ele faz isso, eu não sei. Ele não vem de um lar ruim. Sou uma mãe solo, o pai dele faleceu. Crianças que estão na comunidade que são mais velhas e o colocam nisso. Ele está traumatizado por essas crianças mais velhas. Quero que meu filho receba ajuda, é um garoto de 10 anos."

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.