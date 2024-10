Troca obrigatória: veja itens do seu carro que estragam mesmo sem usar

Além dos pneus e da correia, podemos incluir na lista de componentes feitos de borracha mangueiras, batentes de suspensão, coxins, palhetas de limpeza de para-brisa e componentes de vedação.

Em mau estado, esses componentes podem gerar problemas das mais variadas gravidades, indo desde um para-brisa mais difícil de limpar em dias de chuva até uma ruptura de mangueira de combustível no motor o que, mediante uma fagulha, pode provocar um incêndio.

Outro exemplo de componente que sofrem com a ação do tempo são lubrificantes e combustíveis. Segundo a Shell, gasolina comum parada no tanque tem validade de dois a três meses, enquanto a aditivada tem esse prazo elevado para dez meses. O etanol, por sua vez, não tem uma validade determinada, porém com o tempo ele tende a absorver umidade do ar e pode perder eficiência.

O prejuízo maior, contudo, é observado quando não se respeita o intervalo de troca de lubrificantes. No caso do óleo do motor, o prazo de troca segue o padrão "quilometragem ou tempo, o que ocorrer antes" e varia bastante de acordo com o tipo de óleo e o carro. Mas, se estiver em mau estado, ele perde aos poucos suas propriedades e, por tabela, deixa de ser eficiente na proteção do motor.

Em carros com câmbio automático, o óleo da transmissão também requer atenção. Novamente, cada fabricante estipula um prazo para troca, que deve ser seguido à risca para evitar danos ao componente. Por fim, temos o fluido de freio, que tem um intervalo de troca comum próximo dos 40 mil quilômetros ou dois anos. O risco aqui é a oxidação e a consequente perda de propriedades.

Esses foram alguns exemplos de componentes que acabam sofrendo a ação do tempo, independentemente do uso. Fiquem tranquilos, porém: você não precisa ter uma agenda específica para anotar quando deverá trocar cada item do carro. Isso porque grande parte desses componentes têm troca prevista no plano de manutenção preventiva do carro.