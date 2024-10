Mitsubishi Pajero Sport é SUV bruto e sofisticado; o que muda na linha 2025

O apresentador Jorge Moraes também conta tudo sobre a nova geração do Peugeot 2008, agora fabricada na Argentina sobre a mesma plataforma CMP do hatch 208. - também produzido no país vizinho.

O SUV compacto recebeu uma extensa atualização visual por dentro e por fora, bem como nova motorização: agora, todas as versões do 2008 vêm com o propulsor 1.0 turbo flex T200 e o câmbio CVT com sete marchas simuladas que já esquipavam vários carros do Grupo Stellantis - como o próprio 208.

Esse conjunto mecânico rende 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque e traz bastante fôlego ao novo 2008. As suspensões também são destaques, combinando rodar confortável com muita estabilidade.

Com preço sugerido de R$ 169.990, a versão topo de linha GT traz de série itens como painel digital com efeito 3D, teto solar panorâmico, rodas diamantadas de 17 polegadas, carregador de celular por indução, alerta de colisão com frenagem automática e reconhecimento de placas de limite de velocidade.

Freios: manutenção ruim dói no bolso