Nasa põe jipe bilionário à venda; comprador terá de buscar gelo na Lua

Em um projeto que deveria ter custado US$ 250 milhões, mas já chega a US$ 433 milhões, a Nasa agora procura vender o veículo.

A empresa compradora precisaria pagar pelos testes finais do Viper e executar a missão científica original da Nasa - compartilhando, é claro, suas descobertas com a agência. Segundo o The Economist, 11 empresas demonstraram interesse.

O cancelamento do projeto poderia economizar US$ 84 milhões, porém sua decisão ainda está pendente no Congresso - onde há temores de que isso leve os Estados Unidos a perderem competitividade contra a China na corrida para encontrar gelo na Lua.

