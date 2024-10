Novo Chevrolet Tracker é flagrado camuflado; veja detalhes do SUV

As linhas laterais são difíceis de identificar pela camuflagem, porém na traseira o novo modelo segue praticamente as linhas conhecidas do Tracker atual.

É possível que ao lado de seus dois motores a combustão - nas versões de entrada, o 1.0 turbo flex de três cilindros com 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque, e nas demais o 1.2 turbo flex de três cilindros com 133 cv e 19,4 kgfm - o veículo conte com a disponibilidade de um sistema híbrido leve, tornando o novo Tracker o primeiro híbrido flex da GM no Brasil.

Este sistema híbrido leve, que teve sua utilização confirmada pela marca para 2025, será desenvolvido na fábrica de Joinville (SC).

