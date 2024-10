Motorista distraída no celular bate carro em Jaguar raro de 76 anos

Um vídeo publicado no Twitter/X mostra os ocupantes do Jaguar, com sangue em seus rostos, falando em italiano com a mulher antes de mudar para o inglês, dizendo a ela que estava desconcentrada com seu telefone. A mulher ainda é escutada pedindo desculpas.

O Jaguar ficou bem destruído, o que certamente impactará em sua participação na Mille Miglia do próximo ano. Um XK120 normal custa cerca de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 548 mil na cotação atual).

