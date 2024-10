VW vai eliminar 'plástico barato' no interior dos seus carros na Europa

Ele ainda promete "Easter eggs", ou seja, surpresas remetendo a carros do passado no interior dos novos modelos.

Chefe de design, Andy Mindt ratificou o compromisso da marca com a qualidade, dizendo que além de melhorar o visual a novidade também economizará recursos para a montadora. "Vamos tentar expulsar materiais plásticos baratos e investir em tecidos e melhorar a qualidade, o que ajuda a economizar dinheiro para usarmos em outro lugar".

"Ainda haverá uma maçaneta e apoio de braço como antes, mas tudo será construído a partir de uma peça. Isso também torna todo o processo mais sustentável".

Em termos de filosofia de design, Mindt e Schreiber dizem querer se diferenciar do estilo agressivo da concorrência. "A maioria das pessoas quer ser a mais legal ou parecer agressiva em público? Qual é a necessidade de ser agressivo? Nosso núcleo é assim: ser os caras legais."

