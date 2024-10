Guarda municipal de Abarth? Viatura curiosa aparece no interior de SP

O Pulse Abarth tem 185 cv de potência e um torque de 27,5 kgfm em uma relação peso/potência de 6,9 kg/cv. Ele é capaz de fazer a prova dos 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e chega a 215 km/h.

Seu preço atualmente na versão 2025 parte de R$ 151.990.

