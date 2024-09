5,5 toneladas: como é o caminhão de guerra de Edu Guedes e quanto vale?

Edu Guedes realizou um antigo sonho e comprou um caminhão de guerra antigo, como mostrou a apresentadora Ana Hickmann no canal do chef no Youtube nesta quinta (26).

Que veículo é esse?

Caminhão de Edu é um Mercedes-Benz restaurado, modelo Unimog U100L fabricado em 2001, e que pode ter pertencido ao Exército Brasileiro. Este tipo de veículo não é comercializado pela montadora no Brasil, revelou uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, e às vezes civis conseguem importá-lo ou adquiri-lo em leilões.