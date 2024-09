Loja é acusada de retroceder hodômetros de 216 carros em 22 milhões de km

De acordo com o estado a principal prova é de que há discrepâncias na quilometragem de cada veículo no momento da aquisição pela KBB Auto Sales e a quilometragem aproximada de cada veículo na venda para cada consumidor.

Assim, o estado agora busca "medidas cautelares, restituição ao consumidor, danos triplos, penalidades civis, custos e outras medidas" para punir proprietários e funcionários do local. Indiana está buscando "três vezes os danos reais ou US$ 10 mil (R$ 55 mil) - o que for maior - para o benefício de cada comprador".

Procurador-geral, Todd Rokita disse: "essas táticas antiéticas enganam os consumidores que compram esses veículos com hodômetros rebaixados. Eles acabam com carros e caminhões com maior quilometragem e mais desgaste do que pensavam. A baixa quilometragem traz preços mais altos".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.