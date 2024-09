Carro com pneu vencido leva multa? O que diz a lei sobre item de segurança

O que as regras de trânsito estabelecem é a penalização por rodar com pneus em mau estado de conservação, como exemplares 'carecas' , com banda de rodagem muito desgastada, que apresenta risco à segurança. A multa para pneus em mau estado é de R$ 195,23, além de cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Quando é hora de trocar o pneu

Técnico verifica estado de conservação de um pneu; veja o que fabricantes dizem sobre hora da troca Imagem: iStock

Fabio Magliano, gerente de produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina, afirma que a garantia dos pneus cobre defeitos de fabricação e não está atrelada ao desgaste pelo uso.

Após a cobertura expirar, esclarece o exectuvi, a responsabilidade pela substituição do pneu é do proprietário do veículo, que deve estar atento ao estado de conservação e ao desgaste do componente.

Sua durabilidade, inclusive, não está diretamente relacionada ao uso e ao passar do tempo. Outros fatores podem afetar a vida útil do item.