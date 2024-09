Alerta ao motorista mal-educado: estas 4 atitudes podem pesar no seu bolso

Descuidar da manutenção e rodar com o veículo apresentando vazamento de óleo e/ou combustível pode causar acidentes e representa uma infração passível de punição pesada, prevista no CTB. A presença de óleo na pista representa grande risco de acidente automobilístico.

Fonte: Marco Fabrício Vieira, advogado especializado em legislação de trânsito e autor do livro "Gestão Municipal de Trânsito".