Etanol x gasolina: abastecer com álcool volta a valer a pena em 15 estados

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,20

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,45

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,64

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56