Motorista cola em carro da frente e toma multa caríssima 'por ser rico'

Por isso, o advogado, que ganha cerca de R$ 11,2 milhões por ano, terá que pagar uma multa de acordo com sua renda - ou seja, terá que desembolsar uma penalidade de R$ 650 mil.

O homem de 58 anos apelou da multa, forçando o caso a ir para a pauta de um tribunal superior. Entretanto, mesmo com diversas alegações do advogado - incluindo uma de que os freios de seu BMW eram de competição - a Justiça manteve a multa.

