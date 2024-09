Ford Ranger Black: desvendamos como será a nova versão da picape no Brasil

Ranger Black foi lançada em agosto na Argentina; lá, rodas e grade são pretas e, aqui, virão na cor cinza Imagem: Divulgação

Nossa reportagem teve um primeiro contato com a novidade na semana passada, durante visita ao campo de provas da Ford em Tatuí, no interior de São Paulo. A fabricante ainda não divulga preços e informações técnicas da picape, tampouco a parte interna - o exemplar ao qual tivemos acesso estava com os vidros cobertos por uma película bem escura.

Ainda assim, já podemos antecipar algumas informações a respeito da nova Ranger Black, com base nas especificações da picape que já é comercializada na Argentina, onde foi lançada recentemente - vale lembrar que a Ranger vendida no Brasil é produzida na fábrica de Pacheco, no país vizinho.

Como anteriormente, a versão Black é uma opção intermediária com visual escurecido e itens de série que normalmente são oferecidos como opcionais nas versões mais simples do utilitário.

Preço estimado