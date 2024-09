PCD: carro sem imposto volta à mira das montadoras e até chinesas têm o seu

Como conseguir a isenção de impostos

Para obter as isenções fiscais destinadas a pessoas com deficiência (PCD) na compra de veículos no Brasil, é necessário seguir um processo estruturado que envolve várias etapas. Primeiramente, é preciso obter um laudo médico que comprove a deficiência, emitido por instituições credenciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por médicos especialistas.

Com esse laudo em mãos, o próximo passo é solicitar a Carteira Nacional de Habilitação Especial no Detran, que é um documento necessário para a comprovação da condição de PCD. Após esses procedimentos iniciais, o interessado deve requerer a isenção do IPI e do IOF junto à Receita Federal, o que pode ser feito por meio do sistema SISEN.

Para a isenção do ICMS, o pedido deve ser feito na Secretaria da Fazenda do estado onde o solicitante reside. Cada estado pode ter regras específicas para a concessão desse benefício, então é importante verificar as diretrizes locais.

