Novo Renault Kwid elétrico é flagrado no Brasil; veja o que muda

O novo modelo do Renault Kwid E-Tech, versão elétrica do subcompacto da marca francesa, já está no Brasil em fase de testes. O modelo foi flagrado trafegando nas ruas do município paranaense de São José dos Pinhais, próximo à capital Curitiba. O veículo já circula com pouca camuflagem.

O que aconteceu

O novo Renault Kwid E-Tech foi visto em testes em São José dos Pinhais (PR). O veículo foi flagrado pela página AutoIN Brasil. O carro tem o visual emprestado do Dacia Spring, à venda na Europa.

Sua chegada ao mercado é motivada principalmente pela concorrência chinesa, cada vez mais competitiva nos mais diversos aspectos do mercado de carros elétricos do Brasil.