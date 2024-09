Deolane teve SUV de R$ 1,5 mi apreendido em guincho e já chorou por carrões

Seu filho, Giliard Santos, teve também no início de 2024 uma McLaren 720S Coupé apreendida pela Polícia Militar de São Paulo, no Tatuapé.

O modelo tem motor V8 4.0 litros posicionado no centro do veículo, entregando 720 cv de potência e 78,5 kgfm de torque. Sua transmissão tem 7 marchas e dupla embreagem.

A McLaren vai de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e pode chegar a até 341 km/h.

