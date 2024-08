Crianças são ejetadas e escapam por milagre em acidente com Jeep

Um vídeo de duas crianças pequenas de fralda engatinhando em uma rodovia do Texas, nos Estados Unidos, após o carro em que estavam capotar, chocou a internet recentemente. Ambas foram lançadas para fora do veículo por não estarem presas pelo cinto de segurança nas cadeirinhas, e podem ser vistas a cerca de 100 metros da batida no vídeo.

O que aconteceu

As crianças têm 1 e 4 anos de idade e estavam no Jeep Wrangler prata, que se envolveu em uma colisão com o um sedã branco.

É possível ver no vídeo as crianças de fralda tentando se levantar e engatinhando, enquanto pessoas tentam acudi-las. Não há informações sobre seu estado de saúde, entretanto a mídia local reportou que ambas foram ao hospital com ferimentos, mas não correm risco de morte.