'Gol SUV': novo Volkswagen é flagrado circulando em testes; veja detalhes

A Volkswagen está planejando para 2025 um de seus maiores lançamentos no mercado brasileiro nos últimos anos. Desta vez, o modelo deverá ser um SUV compacto, inspirado no Gol. O veículo foi recentemente flagrado em testes em ruas e estradas com camuflagem.

O que aconteceu

O SUV compacto da Volkswagen, que promete competir no mercado com Renault Kardian e Fiat Pulse, deve chegar em 2025. As fotos foram obtidas pela página de Instagram Falando de Carro.

O carro ainda não tem nome oficial, sendo referido pela montadora com seu nome de projeto, VW 246.