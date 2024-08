Como é versão bruta do Ford Bronco que virá ao Brasil e encara todo terreno

Já o quadro Autosserviço desta semana explica como instalar o insulfilm, aquela película escurecida aplicada nos vidros, sem desrespeitar a legislação de trânsito.

Com a orientação de um especialista, destacamos as exigências do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) quanto à transparência mínima da película para você não levar multa de trânsito.

Também explicamos as vantagens do acessório, como privacidade, segurança e conforto térmico - o insulfilm, de fato, é capaz de bloquear a maior parte do calor proveniente da exposição do veículo aos raios solares.

Por fim, Jorge Moraes conversa e tira dúvidas da audiência sobre as novidades mais quentes do mercado automotivo.

