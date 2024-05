Por que marcas correm contra o tempo para ter SUVs híbridos flex no Brasil

Por mais que os híbridos flex não sejam exatamente novidade, tendo sido introduzidos no nosso mercado em 2019, com o Toyota Corolla Hybrid, tais modelos são a bola da vez no Brasil.

Fabricantes já instalados no país ou que estão a caminho de inaugurar fábricas aqui correm contra o tempo para lançar esse tipo de tecnologias em seus veículos, o que inclui até modelos híbridos do tipo plug-in (recarregáveis na tomada). Dentre as explicações para esse fenômeno está a necessidade de colocar no mercado carros mais eficientes e menos poluentes, para atender as novas regras do governo brasileiro que vêm aí. O etanol, combustível sustentável que compensa na respectiva produção suas emissões, é um diferencial brasileiro crucial nessa equação.

Estamos falando dos novos limites de emissões do Proconve L8, que começará a valer no ano que vem. O programa será mais exigente de maneira escalonada nos anos seguintes, com endurecimentos previstos para as etapas de 2027, 2029 e 2031. Cada fabricante terá que responder às metas de menores emissões divididas pela linha inteira da marca, não modelo a modelo. Portanto, os híbridos terão que ter grande volume.