Polo Rock in Rio: o que traz e quanto custa versão do carro mais vendido

Como é o Polo Rock in Rio

Imagem: Divulgação

O Volkswagen Polo Rock in Rio será produzido na fábrica de Taubaté (SP) e tem como base o Polo Track. Ele virá com o motor 1.0 MPI de 89 cv de potência e 10,3 kgfm de torque.

O modelo terá três cores disponíveis - Branco Puro, Cinza Platinum e Vermelho Sunset - e acabamentos em Preto Ninja no teto, nas maçanetas, nos retrovisores nas calotas exclusivas e na faixa que cruza a tampa traseira do modelo.

Obviamente, o adesivo Track na traseira sai para dar espaço ao logotipo do Rock in Rio. O emblema do festival também aparece na parte inferior das portas traseiras.

Por dentro, os bancos dianteiros e traseiros têm revestimento exclusivo em duas cores, com a marca do festival em baixo relevo para os quatro ocupantes. O painel também recebe emblema com acabamento em preto piano - inédito na linha Track.