BYD lança carros híbridos com médias de até 34 km/l e 2.100 km de autonomia

O sistema de gerenciamento térmico regula o calor na bateria, no compartimento do motor e na cabine. Desta maneira, conserva mais energia em condições térmicas extremas. O resfriamento direto da bateria economiza até 10% no calor, enquanto em condições de frio poupa até 8% do consumo de energia - de acordo com a BYD.

Os preços para BYD Qin L DM-i e do BYD Seal 06 DM-i variam de 99.800 a 139.800 yuans (cerca de R$ 139 mil a R$ 195 mil na cotação atual, sem incluir custos de importação).

