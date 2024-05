Relíquia, Mercedes-Benz que foi de Ayrton Senna está debaixo d´água no RS

No dia 3, o empresário recorda que chegou o aviso de que o local poderia ser inundado e uma força-tarefa foi montada com a ajuda dos funcionários para levantar os veículos para que não fossem atingidos pela água.

"Começamos a tirar os carros e os que não poderiam sair dali tentamos levantar em elevadores e até em pneus. Imaginávamos que seria uma enchente, que levantando cerca de 40 centímetros seria o suficiente. Ninguém imaginava que a água subiria tanto", acrescenta.

A Mercedes que pertenceu a Senna foi um dos automóveis que permaneceram no local. Mesmo em cima de um elevador a mais de um metro de altura, ela foi atingida pela água que encobriu boa parte do carro, deixando apenas o teto de fora. Os possíveis estragos causados no veículo ainda não foram avaliados.

"Vamos precisar examinar o carro com calma e ver o que foi afetado. Diversas empresas do país já entraram em contato com a gente se disponibilizando a ajudar nessa restauração. Mas só vamos conseguir fazer algo quando a empresa não estiver mais com água e conseguirmos tirar o carro de lá", acrescenta Dick.

Desde o começo do mês, o acesso à Fiueltech está restrito. Atualmente a água já baixou, mas ainda está com altura de 80 centímetros no interior da empresa.

Reconstrução da empresa