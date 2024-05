BYD Yuan Plus: como é o novo SUV chinês 100% elétrico de Dorival Júnior

Já no conjunto mecânico, o elétrico entrega ao trem dianteiro 204 cv de potência, torque de 31,6 kgfm e é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e chega até os 160 km/h. Há três modos de condução: Eco, Normal e Sport.

Por fim, o porte do carro é quase de SUV médio, com 4,45 m de comprimento, 1,87 m de largura e 1,61 m de altura. Seu entre eixos é de 2,72 m.

