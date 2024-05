BYD: medo dos carros chineses é por falta de competitividade dos ocidentais

Enquanto as marcas chinesas já consideram os veículos convencionais a combustão com os dias contados, Stella Li destaca que mercados como o europeu têm revisado datas e prazos para a extinção dos motores a combustão interna.

"Nesse vai e volta, você perde a capacidade de competição. Por isso, outras montadoras colocam a culpa no governo chinês quando a responsabilidade é delas"

Estados Unidos

As declarações aconteceram logo após o governo dos Estados Unidos quadruplicar a taxação de produtos chineses importados.

Na mesma entrevista, Stella foi questionada sobre os planos de a BYD vender carros no mercado norte-americano - que, neste momento, estão descartados, a despeito de a empresa acabar de anunciar a implementação de uma fábrica no México, com início da produção em local ainda a ser definido, dentro de aproximadamente três anos.

Como é sabido, o México tem acordo de live comércio com os Estados Unidos e, em tese, a BYD e outras chinesas poderiam exportar seus carros do México para o mercado norte-americano com benefícios fiscais.