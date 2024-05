Dá pra ter 78 pontos na CNH? Entenda regra de motoboys e motoristas de app

Obrigação de EAR

Após o novo manual, condutores profissionais sem a inscrição EAR no campo de observações da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) podem ser penalizados por infração de natureza gravíssima.

A multa é de R$ 293,47, além de sete pontos no prontuário do motorista ou motociclista e remoção do veículo. Antes, não havia penalidades, mesmo com a inscrição EAR sendo uma determinação do CTB (Código Brasileiro de Trânsito) desde 2001.

Direitos e pontos: 78 em um ano?

Os motoristas e motociclistas profissionais também possuem direitos diferentes de condutores comuns no trânsito, como uma pontuação da CNH mais flexível.

Motoristas em geral possuem pontuação máxima que varia conforme as infrações de trânsito cometidas nos 12 meses anteriores: 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima; 30 pontos para condutores com uma infração gravíssima e 20 pontos para motoristas que tiverem duas ou mais multas com essa graduação.