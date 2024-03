GWM denuncia site falso e alerta clientes lesados a procurar o Procon

A GWM Brasil reitera que as páginas da internet que possui para a venda de seus produtos são www.gwmmotors.com.br, na qual os clientes podem ter acesso a informações e chegarem ao sistema de vendas, que é feito pelo Mercado Livre em gwmmotors.mercadolivre.com.br.

A montadora reforça que não faz vendas por redes sociais, como WhatsApp, Telegram e outras. Vende seus carros exclusivamente pelo Mercado Livre.

"Se você sofreu alguma fraude, sugerimos consultar o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor). Junte todos os documentos referentes à compra e ligue para o número 151 para solicitar orientações específicas", finaliza a GWM.

