Após escapar de acidente impressionante, motociclista morre em outra batida

"Foi uma cena muito triste porque vimos a quase morte do nosso amigo. Passamos por uma situação aterrorizante, e o culpado de tudo isso, que poderia ter provocado a morte de várias pessoas está solto, vivendo normalmente. Chega a ser revoltante", diz o analista.

O motorista do carro que provocou a batida fez o teste do bafômetro, que comprovou a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi preso por embriaguez ao volante, mas pagou fiança de R$ 3 mil e foi solto no mesmo dia. Vai responder ao crime em liberdade e, caso se manifeste a respeito do acidente, esta reportagem será atualizada.

Já o motociclista de 24 anos que sofreu a fratura e estava em uma moto modelo Kawasaki, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Vinhedo. Ele teve uma fratura na clavícula e será submetido a uma cirurgia nesta quarta. A vítima não quer ter o nome divulgado.

"Ele está bem e está usando tipoia para deixar o braço imobilizado. Ele vai passar por cirurgia para colocar uma placa na clavícula e, assim, se recuperar mais rápido", conta o analista.

