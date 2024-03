Por eleição, Trump promete taxar em 100% carros chineses feitos no México

Candidato à presidência dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, promete ser implacável com as montadoras chinesas caso seja eleito.

Trump disse, durante evento de sua campanha eleitoral que irá taxar em 100% carros chineses que são feitos no México.

Atualmente, montadoras chinesas, para escapar dos impostos, montam seus carros no México devido a um acordo de livre comércio entre o país e os Estados Unidos. Dessa forma, os chineses chegam ao mercado dos EUA com preços competitivos ante as montadoras locais.