Mito da baixa km: quando é melhor evitar a compra de carros pouco rodados

"Em dias frios, a partida de motor abastecido com etanol tende a ser mais difícil em carros antigos, sem sistema de pré-aquecimento. Injeta-se mais combustível no arranque e a parte não queimada do etanol gera água como resíduo. Se o motor não esquentar adequadamente, a água não evapora e acaba contaminando o óleo, comprometendo sua performance".

2 - Fuja de carros usados em condições extremas

Veículos que rodam predominantemente em entradas de terra exigem mais manutenção Imagem: Murilo Góes/UOL

Outro aspecto que relativiza e muito a baixa quilometragem é a utilização em condições que exigem demais do veículo.

O próprio manual do proprietário destaca: carros que rodam predominantemente no anda e para de congestionamentos e/ou em estradas não pavimentadas são consideravelmente mais castigados - a ponto de as montadoras orientarem a encurtar os prazos das revisões programadas, incluindo a substituição do óleo, do respectivo filtro e de outros fluidos.

"Um automóvel utilizado a maior parte do tempo em rodovias tende a estar em melhores condições que outro com quilometragem muito mais baixa, que no entanto rodou apenas na cidade ou em vias de terra", destaca o especialista.