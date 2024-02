6h de estacionamento por R$ 1.200: como Paris quer se livrar dos SUVs

Para tornar Paris "mais verde", Hidalgo já declarou as margens do rio Sena zona de pedestres, apesar de uma enorme resistência; fechou ao tráfego a principal artéria do centro histórico, a rue de Rivoli; e introduziu a velocidade máxima a 30 km/h, em toda a cidade. Além disso, também removeu estacionamentos e criou novas ciclovias. Até 2026 ela quer uma Paris 100% adequada às bicicletas.

225 euros por 6h de estacionamento

Um dos principais alvos da prefeita são os pesados SUVs. Das cédulas do atual referendo não constava uma proibição explícita, mas sim preços altos de estacionamento como recurso dissuasório para os proprietários. Os cidadãos deviam decidir "contra ou a favor da introdução de uma tarifa para estacionar veículos pesados, volumosos e hostis ao meio ambiente".

A participação nas urnas não foi exatamente entusiasmante: segundo resultados oficiais, apenas 5,7% dos eleitores se apresentaram. Destes, 54,5% votaram a favor da medida, enquanto 45,5% a rejeitaram.

Com a aprovação da proposta da política socialista, para os carros com motores de combustão ou híbridos plug-in (alimentados pela rede elétrica) pesando mais de 1,6 toneladas (2 toneladas para os elétricos), o preço do estacionamento na Paris central triplicará para 18 euros por hora. Seis horas no núcleo da capital custarão 225 euros aos donos de SUVs - equivalente a R$ 1.200.

Nos bairros mais afastados, a primeira hora é um pouco mais barata, 12 euros. Está prevista também uma série de exceções à nova regra, a qual não afetaria os residentes da capital, taxistas estacionando nas faixas especiais, comerciantes em zonas permitidas, e profissionais de saúde.