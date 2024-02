Robocop? Na Arábia Saudita, carro da polícia lança até drone contra o crime

Além de uma foto divulgada no evento, o Ministério do Interior da Arábia Saudita lançou um vídeo no qual é possível ver o carro em mais detalhes. Não há imagens do interior, no entanto imagina-se que tenha sido especialmente adaptado para o trabalho da polícia.

O fundo soberano da Arábia Saudita detém até 60% das ações da Lucid Motors, com o governo local prometendo comprar até 100 mil veículos elétricos na próxima década através do Fundo de Investimento Público (PIF), investindo assim cerca de US$ 10 milhões (carca de R$ 50 milhões) na montadora.