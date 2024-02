Motoristas trans têm CNH cassada por 'fraude em gênero' em polêmica nos EUA

O Departamento de Veículos Motorizados da Flórida, nos Estados Unidos, está sob críticas após revisar suas políticas para impedir motoristas de atualizarem suas habilitações com sua identidade de gênero. Para as autoridades, uma declaração que seja diferente do sexo de nascença do motorista constitui uma fraude.

O que aconteceu

Um documento do estado da Flórida diz que as autoridades não poderão mais alterar as carteiras de motorista para alinhá-las com a identidade de gênero da pessoa em questão. Ainda assim, seguem permitidas as alterações de nome, endereço ou restrições.

Vice-diretor executivo do departamento, Robert Kynoch diz que o gênero é entendido como sexo, e que alterar é considerado fraude e está sujeito a "penalidades criminais e civis, incluindo cancelamento, suspensão ou revogação" da licença.