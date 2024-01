Como é Ferrari de R$ 7,4 mi que CR7 comprou para ser 'carro da família'

Trata-se de um carro para poucos: na Europa, o preço inicial, sem opcionais, é de impressionantes 390 mil euros (aproximadamente R$ 2,08 milhões na conversão direta)

No Brasil, as vendas começaram em novembro passado e o preço, incluindo os custos de importação, é consideravelmente mais alto: R$ 7,4 milhões iniciais

Aqui, a fila de espera pelo carrão é de até dois anos

A Purosangue estreou em nosso mercado com apenas dois exemplares vendidos. A expectativa da Via Italia, a importadora oficial da Ferrari, é de trazer outros 15 exemplares no segundo lote

O veículo tem quase cinco metros de comprimento e pouco menos de 1,6 metro de altura. A cabine tem lugar para quatro pessoas e os bancos traseiros podem ser dobrados para abrir espaço para cargas mais volumosas

O SUV pesa cerca de duas toneladas e o teto padrão é de fibra de carbono para reduzir o peso. Opcionalmente, a Purosangue pode vir com teto panorâmico de "cristal", que muda de opacidade de acordo com as condições de luz