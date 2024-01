IPVA 2024 SP: 1ª parcela ou cota única para placas com final 6 vence hoje

O pagamento do IPVA 2024 da primeira parcela ou da cota única com desconto vence hoje para veículos de placa com final 6 registrados no Estado de São Paulo (confira o calendário completo abaixo). Amanhã é a vez dos carros de placa com final 7.

De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, em 2024 o tributo está em média 4,1% mais barato para os proprietários de veículos, com base em estimativa dos preços praticados no varejo, realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Como pagar o IPVA 2024?