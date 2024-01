BBB 24: Rodriguinho não paga IPVA há 7 anos e acumula multas de trânsito

O famoso possui uma Land Rover Discovery 4, ano 2011, avaliada em R$ 82 mil, segundo a Tabela Fipe.

A reportagem de UOL Carros procurou a assessoria de comunicação do cantor, que explicou que não tem informações sobre o assunto.

Dentro da casa

Apesar dos débitos, dentro da casa o cantor disse durante conversa com outros brothers nesta semana que não precisa do prêmio do programa, que pode chegar a R$ 3 milhões. E justificou dizendo que já faturou o montante durante sua carreira.

Famoso desde a década de 1990, Rodriguinho começou na carreira musical ainda criança, no grupo Toca do Coelho. Mas foi como vocalista do grupo "Os Travessos", com o hit "Tô te filmando", que ele viu sua carreira decolar.

Atualmente, o pagodeiro segue carreira solo e também atua como compositor. No Instagram, o artista já acumula mais de 2,7 milhões de seguidores.