Ferrari dá recompensa a quem denunciar versões 'piratas' dos seus carros

O foco da Ferrari são principalmente locais físicos, com pessoas podendo colocar seus endereços nas denúncias ao redor do mundo.

Sobre a recompensa a Ferrari é vaga. Diz apenas que será um "item de presente [...} não especificado enquanto durarem os estoques".

A Ferrari também fala que se não houverem informações suficientes, ou se já houver um relatório prévio do local, não há obrigação em ceder uma recompensa.

No Brasil, réplicas não autorizadas de carros da Ferrari já foram apreendidas e seus fabricantes condenados.

