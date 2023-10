IPVA em SP ganha opção de pagamento via Pix; saiba como funciona

A partir de hoje (25) proprietários de veículos poderão pagar do IPVA via Pix no Estado de São Paulo, anunciou a Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo).

O pagamento poderá ser feito na página do IPVA no portal da Sefaz-SP. O proprietário deve fornecer as informações do veículo para gerar um QR code, que servirá para fazer o pagamento do valor devido via Pix.

O QR code fornecido terá validade de 15 minutos. Caso o pagamento não seja feito nesse intervalo de tempo, o contribuinte deverá solicitar a emissão de um novo código, segundo os mesmos passos descritos no parágrafo acima.