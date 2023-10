Carros elétricos: medir 'vida' da bateria vira desafio no mercado de usados

A guerra de preços por lá também prejudicou os preços dos usados em um cenário parecido com o que acontece no Brasil. Depois do lançamento do BYD Dolphin na faixa dos R$ 150 mil, outros carros elétricos começaram a ver seus preços despencaram.

Modelos como Caoa Chery iCar e Jac e-JS1, que custavam perto dos R$ 150 mil no começo do ano, hoje já são vendidos por R$ 119.990 e R$ 126.900 respectivamente. O reflexo já é sentido no mercado de usados, com esses carros sendo vendidos abaixo dos R$ 100 mil com um ano de uso.

Como cuidar da bateria

Startups também indicam maneiras de cuidar melhor da bateria dos carros elétricos para aumentar a durabilidade delas.

Evite carregamentos rápidos com frequência

Não deixa o veículo ligado ao carregador com a bateria já cheia