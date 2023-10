Está no manual: de engate a vidros, 5 coisas que marcas 'proíbem' no carro

No caso do motor, a explicação para isso é de que esse período ajuda os componentes internos do propulsor a se ajustarem, fazendo com que ele fique mais eficiente

4 - Não lubrifique os parafusos da roda

Imagem: Foto: Shutterstock

Trocar pneus é algo que exige disposição e força, especialmente na hora de remover os parafusos das rodas

Seria muito mais fácil se passássemos algum lubrificante nesses parafusos, não é mesmo?

Bem, essa não é uma boa ideia. Apesar de inusitada, essa suposta solução está listada no manual do Toyota Corolla como algo a não ser feito