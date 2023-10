Gasolina tem menor preço em 2 meses, mas etanol é melhor opção para o bolso

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,07

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,45

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,86

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,28

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,93

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,97

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,47

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,01

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,96

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,10

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,79

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50