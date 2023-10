"Choramos e sorrimos": casal cruza o continente a bordo de carro elétrico

O carro teve modificações apenas para encarar terrenos mais acidentados. Entre as alterações, a carroceria foi cortada e alargada para abrigar enormes pneus de 39 polegadas preparados para enfrentar todos os tipos de piso. Existe também uma barraca no teto caso não haja um lugar para pernoitar.

Até nome o carro ganhou. A unidade em questão foi batizada de "Sonrisa" - ou "sorriso", em espanhol.

"Esse veículo fez e faz todo mundo sorrir por onde passamos", garante Julie.

Aventura de carro elétrico muda estilo de dirigir

A expedição pelas Américas trouxe outro importante desafio para os ingleses: administrar a autonomia diante de topografias tão variadas entre si. Isso acabou afetando diretamente a forma de conduzir o carro.

"Percebemos muitas mudanças de acordo com cada país. Por exemplo, as montanhas do Equador foi muito positiva para um carro elétrico porque, no trajeto da descida, conseguimos recuperar uma boa parte da autonomia perdida na subida. Só que em locais como o Peru, as estradas por onde passamos eram quase todas planas. Aí precisávamos pensar em como administrar a autonomia do carro da melhor maneira possível, até porque, se precisássemos enfrentar um trecho montanhoso, poderíamos não ter autonomia suficiente para completar o trajeto", diz Chris.