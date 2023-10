'Placa persiana': maus motoristas usam engenhoca para se livrar de multas

De fato, operações da polícia têm flagrado veículos com equipamentos do tipo, destaca Marco Fabrício Vieira, advogado, escritor e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito)

Segundo o especialista, o ocultar um ou mais caracteres da placa veicular é infração de trânsito e equivale, do ponto de vista legal, a rodar sem as placas após o fim do prazo para a respectiva instalação.

"Quando o veículo é conduzido com qualquer uma das placas sem visibilidade, seja por estar encoberta total ou parcialmente ou por trazer um ou mais caracteres com pintura desgastada, é caracterizada infração prevista no Inciso VI Artigo 230 do CTB".

Assim, o proprietário do veículo é punido com multa no valor de R$ 293,47, acrescida de sete pontos no prontuário e da remoção do automóvel ou da motocicleta.

E se o dispositivo giratório não apenas esconder a placa original, mas exibir outra em seu lugar, como nos filmes do espião 007? Nesse caso, informa Vieira, além das penalidades descritas no parágrafo acima, a conduta também caracteriza crime de adulteração ou remarcação de sinal de identificação de veículo automotor, tipificado no Artigo 311 do Código Penal.

Nesse caso, a pena é de três a seis anos de reclusão, mais multa.