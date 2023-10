Carro elétrico com câmbio manual? Empresa cria veículo com 4 marchas

O conceito foi mostrado no evento anual que a marca faz no deserto de Moab, nos Estados Unidos, o Easter Safari. Em maio deste ano, Christian Meunier, então CEO da Jeep, anunciou que a próxima geração do Wrangler será elétrica. Se vai ter o câmbio manual, saberemos quando ela chegar.

